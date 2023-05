CBS-econoom: stijgende lonen kunnen de economie weer aanjagen

Hoewel de economie behoorlijk is gekrompen in het eerste kwartaal, maakt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zich nog geen grote zorgen. Hij wijst erop dat de lonen momenteel harder stijgen dan de prijzen. Dat kan leiden tot economisch herstel. “En er komen nog steeds een heleboel banen bij, dat is ook goed voor de koopkracht.”

Dinsdag werd bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7 procent is gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS kwam dit vooral door een afzwakkende wereldhandel. De consumptie van huishoudens bleef het afgelopen kwartaal gelijk. “De prijzen zijn zo hoog geworden dat consumenten weinig ruimte meer hebben om meer dingen aan te schaffen”, merkt Van Mulligen op.

Volgens hem maakt de consument ook een pas op de plaats na de onstuimige groei na corona. “Er is toen een Inhaalslag gemaakt met restaurantbezoeken en vakanties, dat inhaaleffect lijkt wel wat voorbij”, stelt de econoom.

Wat consumenten gaan merken van de economische krimp is volgens Van Mulligen nog moeilijk te zeggen. Hij voorziet wel dat de economie een opsteker kan krijgen van het recordaantal banen in Nederland. “Meer banen betekent meer werk en dat betekent meer inkomen. Dat kan ervoor zorgen dat de consumptie in de komende periode wel weer toeneemt.” Volgens hem is het ook goed mogelijk dat als andere landen om ons heen blijven groeien, Nederland ook wel weer aanhaakt.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde eerder dat de economie dit jaar met 1,6 procent groeit. “Om dat te halen moeten we wel wat inhalen”, besluit Van Mulligen.