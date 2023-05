Sunweb: in juni weinig hinder door geschrapte vluchten Transavia

Het opnieuw schrappen van vluchten door Transavia leidt in juni tot weinig hinder voor klanten van Sunweb. De reisorganisatie garandeert dat iedereen volgende maand naar zijn vakantiebestemming kan worden gebracht. Door de problemen bij de luchtvaartmaatschappij vertrekt 1 procent van de vakantiegangers van Sunweb een dag eerder of later naar zijn vakantiebestemming.

Van de geplande vluchten bij Sunweb, waar ook Eliza was here, GOGO en Primavera onder vallen, wordt 2,5 procent gewijzigd of geannuleerd. De reisorganisatie laat weten dat 99 procent van de klanten nog dezelfde dag met een andere vlucht naar hun vakantiebestemming gaan.

Volgens Sunweb-topman Mattijs ten Brink heeft Transavia de afgelopen dagen al met de reisorganisatie gedeeld welke vluchten eruit gaan of zijn gewijzigd. “We zijn direct aan het puzzelen geslagen en we zijn blij dat we ook in juni al onze klanten een passend alternatief kunnen bieden. Dit geeft vertrouwen voor het hoogseizoen, zodat klanten ook met een gerust hart nog een lastminutevakantie kunnen boeken.” Over de gewijzigde vluchten in juli en augustus krijgt Sunweb begin juni meer informatie.

Transavia maakte dinsdag bekend dat er in juni, juli en augustus opnieuw veel vluchten worden geschrapt. De KLM-dochter heeft te weinig capaciteit door onder meer de vertraagde komst van leasevliegtuigen en benodigde reparaties. Daardoor moest de luchtvaartmaatschappij al van duizenden reizigers de vlucht schrappen. De problemen bij Transavia leiden ertoe dat het aantal boekingen bij reisorganisaties, waaronder ook Sunweb, afneemt.