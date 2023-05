CBS: ondernemersvertrouwen stijgt licht

Het Nederlandse ondernemersvertrouwen is in het tweede kwartaal van dit jaar licht gestegen, nadat ook al in het eerste kwartaal de stemming positief was. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en de werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Volgens de zogeheten Conjunctuurenquête Nederland staat de stemmingsindicator nu op een stand van 7,5. Daarmee gaat de index verder omhoog. In het vierde kwartaal van vorig jaar was de stemming nog licht negatief.

De onderzoekers stellen dat in de meeste bedrijfstakken het vertrouwen positief is. In de horeca nam het vertrouwen het sterkst toe, dankzij optimisme over de gerealiseerde en verwachte omzet. In de bouwnijverheid is het vertrouwen juist weer het hoogst. Ondernemers in die bedrijfstak zijn veel positiever gestemd over de ontwikkeling van de productie dan in het voorgaande kwartaal.

Daar staat tegenover dat in de autohandel en -reparatie het ondernemersvertrouwen het sterkst is gedaald. Ook in de bedrijfstak vervoer en opslag is de stemming sterk gedaald en zelfs omgeslagen naar negatief.