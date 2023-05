Walmart en andere winkelketens omlaag op somber Wall Street

Winkelketens als Walmart en Target daalden dinsdag op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Beleggers waren minder optimistisch over die bedrijven na tegenvallende resultaten van doe-het-zelfketen Home Depot. Ook de Amerikaanse winkelverkopen, die in april toenamen, vielen de handelaren toch wat tegen. Walmart leverde 1,4 procent in, Target verloor 2,3 procent.

Home Depot (min 2,2 procent) boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan kenners hadden verwacht en verlaagde ook zijn prognoses voor het hele jaar. Volgens financieel topman Richard McPhail kopen klanten vooral minder dure items zoals terrassets en grills en kiezen ze vaker voor kleinere verbouwingsprojecten. Branchegenoot Lowe’s ging mee omlaag en verloor 1,2 procent.

Ook de moeizame onderhandelingen over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid drukten op het gemoed op Wall Street. Democraten en Republikeinen zijn nog ver van een akkoord, waarschuwde de Republikeinse politicus Kevin McCarthy. Als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, kunnen de VS binnenkort bepaalde betalingen niet meer uitvoeren wat wereldwijd tot grote financiƫle onrust kan leiden.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 33.012,14 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 4109,90 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 12.343,05 punten.

Microsoft en Google-moeder Alphabet stegen tot 2,6 procent. OpenAI-topman Sam Altman riep in een hoorzitting voor het Amerikaanse congres op om regelgeving rond het onderzoek en de ontwikkeling van systemen voor kunstmatige intelligentie.

Horizon Therapeutics kelderde ruim 14 procent. Volgens persbureau Bloomberg gaat de Amerikaanse toezichthouder FTC een rechtszaak aanspannen om de verkoop van het biotechbedrijf aan zijn branchegenoot Amgen te blokkeren. Het zou voor het eerst in ruim tien jaar zijn dat de FTC een overname in de farmaceutische sector wil tegenhouden. De toezichthouder zou vrezen dat door de aankoop de innovatie en het tempo van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen worden vertraagd. Het aandeel Amgen leverde 2,4 procent in.

Baidu steeg 4 procent. De omzet van de Chinese zoekmachine, die ook een notering heeft in New York, nam het afgelopen kwartaal toe en het bedrijf boekte ook weer winst, na een verlies een jaar geleden.

De euro was 1,0861 dollar waard, tegen 1,0864 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 70,55 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 74,60 dollar per vat.