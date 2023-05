Nikkei terug boven 30.000 punten na sterke Japanse groei

De aandelenbeurs in Tokio zette woensdag de opmars voort. Beleggers trokken zich op aan een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het eerste kwartaal. De andere Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien na de koersverliezen op Wall Street. De moeizame onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid en tegenvallende winkelverkopen in de VS zorgden daarbij voor terughoudendheid.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, won in het laatste uur van de handel 0,8 procent en noteerde voor het eerst sinds september 2021 weer boven de 30.000 punten. De bredere Topix-index staat op het hoogste niveau sinds augustus 1990. De Japanse economie groeide afgelopen kwartaal met 1,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Economen hadden gerekend op een groei met 0,7 procent. De groei werd aangejaagd door een herstel van het toerisme na de coronapandemie.

De Japanse chipbedrijven gingen verder omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder. Chiptester Advantest steeg 3,2 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron kreeg er 3,7 procent bij. Ook techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 5 procent. Winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, won 1,9 procent. Elektronicaconcern Sony klom 0,4 procent en autofabrikant Toyota won 0,2 procent.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Chinese zoekmachine Baidu steeg 1,5 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. Tech- en webwinkelconcern Alibaba won 1,4 procent en internet- en gamesbedrijf Tencent klom 0,8 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in.