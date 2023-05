Alfen ziet vraag naar oplaadsystemen elektrische auto’s dalen

Fabrikant van laadpalen en slimme energie-oplossingen Alfen heeft de vraag naar zijn oplaadsystemen voor elektrische auto’s met 14 procent zien dalen in het eerste kwartaal van dit jaar. De verkopen van zijn batterij-energieopslagsystemen verviervoudigden echter bijna, maakte het bedrijf bekend.

De totale omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 113,2 miljoen euro, een stijging van 19 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst daalde met ruim een kwart tot 12,7 miljoen euro.

Alfen schrijft de daling bij de oplaadsystemen toe aan “overtollige voorraden in de markt”, vooral op het gebied van laadpunten voor thuis. Daarbij was 2022 een “buitengewoon jaar met een extreem grote vraag naar laadpunten”, na het aflopen van coronamaatregelen. Daardoor is de vraag nu dus lager.

In het eerste kwartaal van dit jaar produceerde het beursgenoteerde bedrijf zo’n 43.800 oplaadsystemen. Dat komt neer op een daling van 32 procent.

Alfen houdt vast aan zijn omzetdoelstelling voor dit jaar van tussen de 540 miljoen en 600 miljoen euro. Daarbij komt de winstmarge naar verwachting uit tussen de 15 en 20 procent.