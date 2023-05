Britse overheid wil 1 miljard pond investeren in eigen chipsector

De Britse overheid wil 1 miljard pond investeren in de binnenlandse chipsector. Daarmee moet het Verenigd Koninkrijk zijn rol vergroten binnen de wereldwijde industrie voor halfgeleiders, die worden gebruikt in zeer uiteenlopende producten, van auto’s tot smartphones en wasmachines.

Tot nu toe lag de nadruk van het Britse beleid omtrent chips met name op ontwerp en onderzoek. De meeste investeringen zullen alsnog richting die terreinen gaan, stelt het recent opgerichte Britse ministerie van Wetenschap, Innovatie en Technologie. Chips die worden gebruikt voor dagelijkse toepassingen zullen nog altijd van overzee komen, met name uit Taiwan.

De Britse overheid wil 200 miljoen pond (omgerekend ruim 230 miljoen euro) investeren tot 2025. In het daaropvolgende decennium loopt dat bedrag op tot 1 miljard pond. “Onze nieuwe strategie richt onze inspanningen op waar onze sterke punten liggen, op gebieden zoals onderzoek en ontwerp, zodat we ons concurrentievoordeel op het wereldtoneel kunnen vergroten”, zei de Britse premier Rishi Sunak in een verklaring.

Tijdens de coronacrisis ontstond overal op de wereld een tekort aan halfgeleiders. Onder meer de auto-industrie werd daardoor zwaar getroffen. Inmiddels zijn de tekorten afgenomen. Maar uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het Verenigd Koninkrijk kwetsbaar blijft voor verstoringen als het land zijn toeleveringsketens voor chips niet verbetert. Het Verenigd Koninkrijk zal daarom ook “zijn samenwerking met nauwe partners” opvoeren om de veerkracht van de toeleveringsketens verder te ontwikkelen, laat de regering weten.

Sunak is aanwezig tijdens de G7-top in Japan. Daar is hij met de Japanse premier Fumio Kishida een “partnerschap voor halfgeleiders” overeengekomen. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat de toeleveringsketens van chips worden versterkt. Eenzelfde samenwerkingsovereenkomst hebben de Britten ook al met Zuid-Korea.