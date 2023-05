Aandacht voor G7-top en toespraak Powell op beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de driedaagse top van de leiders van de G7, de zeven rijke democratieën en de Europese Unie, in het Japanse Hiroshima. De top wordt naar verwachting gedomineerd door discussies over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en de handelsbetrekkingen met China.

Ook zal worden gelet op de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die later op de dag een toespraak zal houden. Beleggers zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. Bij het laatste rentebesluit begin mei hintte Powell er nog op dat de Federal Reserve mogelijk klaar was met het verhogen van de rente.

De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid blijft daarbij zorgen voor opluchting op de beurzen. Een gevreesde wanbetaling van de Verenigde Staten, die wereldwijd voor grote financiële onrust zou kunnen zorgen, lijkt daarmee te worden voorkomen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend vooruit. De Nikkei zette de opmars voort en sloot 0,8 procent hoger. Het was de zesde winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex, die nu op het hoogste niveau sinds 1990 staat.

De Hang Seng-index in Hongkong was een negatieve uitschieter met een min van 1,2 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba raakte dik 5 procent kwijt na tegenvallende kwartaalcijfers. Internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft, verloor ruim 1 procent.

Op het Damrak kondigde IMCD een kleine overname aan. De chemicaliëndistributeur koopt het in Maleisië gevestigde distributiebedrijf Euro Chemo-Pharma en diens dochteronderneming Biofresh Green. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt. Het bedrijf telt 124 medewerkers en heeft een jaaromzet van ongeveer 55 miljoen euro.

De Europese en Amerikaanse beurzen sloten donderdag hoger. De AEX klom 0,9 procent en op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent.

De euro was 1,0767 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 72,49 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 76,43 dollar per vat.