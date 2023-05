Aegon en ING aan kop in AEX, ook blik op Shell

Verzekeraar Aegon en bank ING waren dinsdag de grootste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Ook Shell staat in de schijnwerpers vanwege de aandeelhoudersvergadering van het olie- en gasconcern die aan het begin werd verstoord door klimaatactivisten. Beleggers namen verder weinig risico’s door het aanhoudende politieke gesteggel over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

De onderhandelingen tussen president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy over een verhoging van het plafond leverden maandag nog geen deal op. Biden en McCarthy spraken wel van productieve gesprekken, die deze week worden voortgezet. Bij het uitblijven van een akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld zitten, wat wereldwijd tot grote financiƫle onrust zou leiden.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 767,06 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 943,83 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen klom 0,2 procent.

Aegon dikte 1,7 procent aan en ING won 1,1 procent. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een min van 1,6 procent.

Shell klom 0,3 procent. De vergadering in Londen werd ontregeld door activisten van Extinction Rebellion. Er werden actievoerders weggevoerd door beveiligers. Ook kan Shell kritische vragen verwachten over zijn klimaatbeleid van investeerders. Een aantal grote beleggers heeft aangekondigd zich te scharen achter een aandeelhoudersvoorstel van Follow This, dat het concern oproept de CO2-uitstoot sneller terug te dringen.

Het Italiaanse investeringsbedrijf Exor zakte 0,9 procent in Amsterdam en Juventus verloor 0,5 procent in Milaan. Juventus heeft van de Italiaanse voetbalbond tien strafpunten gekregen voor fraude met de boekhouding. Ondanks dat de straf lager uitvalt dan de eerdere aftrek van vijftien punten, is een plaats in de lucratieve Champions League voor de Italiaanse voetbalclub weer een stuk verder weg. Exor is eigenaar van Juventus.

De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0819 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 72,01 dollar. Ook Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 75,94 dollar per vat.