Qatarese minister waarschuwt voor energietekorten in Europa

De Qatarese minister van Energie Saad Al-Kaabi waarschuwt dat het “ergste nog moet komen” op het gebied van olie- en gastekorten in Europa. Dat zei de minister dinsdag tijdens het Qatar Economic Forum in Doha. Hij merkte daarbij op dat Europa in de afgelopen maanden wist te ontsnappen aan een energiecrisis dankzij de relatief warme winter in de regio.

“Het enige dat de mensheid en Europa dit jaar heeft gered, was een warme winter en de vertraging van de economie”, aldus de minister. “Als de economie weer begint te draaien en je hebt gewoon een normale winter, dan denk ik dat het ergste nog moet komen.” Ook zijn Saudische collega prins Abdulaziz bin Salman waarschuwde op de conferentie dat er een energiecrisis op de loer ligt.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom waarschuwde vorige maand eveneens dat Europa het moeilijk zal krijgen met het aanvullen van de gasvoorraden voor komende winter. Vanwege de oorlog in Oekraïne is Europa namelijk grotendeels afgestapt van Russisch aardgas. Dankzij het milde winterweer en een fors toegenomen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) elders uit de wereld konden de voorraden voor afgelopen winter wel voldoende gevuld worden.

Europa is ondertussen hard bezig meer terminals te bouwen voor de import van lng uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Qatar. Ook worden duurzame energieprojecten versneld om zo de afhankelijkheid van energie uit Rusland te verminderen, terwijl ook flink wordt bespaard op gasverbruik. Dat zou moeten helpen om ook de komende winter zonder tekorten aan gas door te komen.

Ook is gas inmiddels weer een stuk goedkoper geworden. Zo daalde de Europese gasprijs vorige week voor het eerst in bijna twee jaar onder de 30 euro per megawattuur. Dat gas steeds goedkoper wordt, komt door de nog altijd goed gevulde Europese voorraden en het ruime aanbod van de invoer van lng. Sinds begin dit jaar is de prijs daardoor al meer dan gehalveerd.