Follow This: gemiste kans om Shell tot forse CO2-ingreep te manen

Beleggers hebben een kans gemist om olie- en gasconcern Shell te dwingen sneller de CO2-uitstoot te verlagen, stelt oprichter Mark van Baal van Follow This. Die groep activistische beleggers diende op de aandeelhoudersvergadering een voorstel in dat eist dat Shell zijn beleid in overeenstemming brengt met de klimaatafspraken van Parijs. Een minderheid van 20 procent stemde voor, ongeveer evenveel als vorig jaar.

“Dat is zeker een gemiste kans ja. 80 procent van de beleggers is nog steeds niet in staat de korte termijn los te koppelen van de risico’s op de lange termijn”, stelt Van Baal na afloop van de bijeenkomst. “Shell doet alsof het een keuze is tussen klimaat en winst. Maar het is een keuze tussen echte verandering of het niet halen van Parijs”, zegt hij, verwijzend naar het internationale akkoord om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden en het liefst rond 1,5 graad. “En kennelijk is het Shell gelukt, dat beleggers denken dat de winstgevendheid in gevaar komt als we te snel van fossiel afgaan.”

In de aandeelhoudersresolutie, die door het bestuur van Shell afgewezen wordt, vraagt Follow This aan Shell om een duidelijke doelstelling voor 2030 bij het verminderen van alle aan het bedrijf te koppelen CO2-uitstoot. Die moet wat de beleggersgroep betreft in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, wat zou neerkomen op bijna een halvering over zeven jaar.

Dat is meer dan Shell in zijn huidige plannen zelf wil doen. Het bedrijf steekt miljarden in CO2-arme energiebronnen, maar zo’n twee derde van de uitgaven gaan nog altijd naar gas- en olieprojecten. Tegelijkertijd vindt Shell dat zijn doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn al in overeenstemming is met het klimaatakkoord van Parijs.

“Als je nog steeds denkt in lijn met Parijs te zijn zonder de emissies omlaag te brengen, misleid je in feite je aandeelhouders”, zegt Van Baal daarover. “Daar willen wij helderheid in scheppen.”

Activisten verstoorden het begin van de aandeelhoudersvergadering, door anti-Shell-leuzen te scanderen, te zingen en een poging het podium met bestuurders te bestormen. Beveiligers voerden hen weg. Van Baal: “Ik snap hun woede heel goed, maar ik heb een andere methode. Het laat heel goed zien hoe groot de kloof is tussen de bestuurders en de maatschappij. Ze hebben geen idee en vinden het heel vreemd dat mensen zo negatief over hen denken.”