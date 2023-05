Verzekeraars Aegon en ASR bovenaan AEX, Damrak verder afwachtend

Verzekeraars Aegon en ASR zijn de handelsdag bovenaan de AEX-index geëindigd. Verder was er op het Damrak weinig beweging te zien. Beleggers leken geen risico te willen nemen door de aanhoudende onzekerheid over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Daarover is nog altijd geen deal bereikt tussen de Democraten en de Republikeinen. De aandacht ging verder uit naar Shell, dat zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering organiseerde.

De onderhandelingen over het schuldenplafond tussen president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy over een verhoging van het plafond leverden vooralsnog nog geen resultaat op. Biden en McCarthy spraken wel van productieve gesprekken, die deze week worden voortgezet. Bij het uitblijven van een akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld zitten, wat wereldwijd tot grote financiële onrust zou leiden.

De AEX-index noteerde aan het einde van de handelsdag 0,2 procent lager op 765,98 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 942,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren allemaal, tot 1,3 procent.

Naast stijgers Aegon (plus 1,8 procent) en ASR (plus 1,7 procent) dikte Shell 1,1 procent aan. Het olie- en gasconcern had dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering. Die werd nog korte tijd ontregeld door activisten van Extinction Rebellion, waarbij verschillende actievoerders werden weggevoerd door beveiligers. Later op de dag stemde 20 procent van de aandeelhouders voor een voorstel om de uitstoot van CO2 sneller te verlagen. Het bestuur van Shell adviseerde juist tegen te stemmen en vindt dat het voorstel financieel slecht kan uitpakken en de vergroening van energie niet helpt.

Exor verloor 2,2 procent. Voetbalclub Juventus, waarvan het Italiaanse investeringsbedrijf eigenaar is, heeft van de voetbalbond in Italië 10 strafpunten gekregen. De club zou namelijk hebben gefraudeerd met de boekhouding. Door de puntenaftrek lijkt een plaats in de lucratieve Champions League uit het zicht te raken. In eerste instantie hing Juventus een aftrek van 15 punten boven het hoofd.

De euro was 1,0774 dollar waard, tegen 1,0819 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 73,24 dollar. De prijs van een vat Brentolie ging eveneens omhoog, met 1,5 procent tot 77,12 dollar.