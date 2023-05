Banken waarschuwen voor fraudeurs nu vakantiegeld weer komt

Banken waarschuwen voor fraudeurs die uit zijn op het vakantiegeld dat veel Nederlanders in deze tijd van het jaar op hun rekening gestort krijgen. Via brancheclub de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roepen ze op tot alertheid bij de besteding van deze extra inkomsten.

Volgens de banken spelen meerdere zaken een rol. Enerzijds biedt het extra geld dat veel mensen straks op hun rekening hebben staan kansen voor fraudeurs om mensen op te lichten. Anderzijds zouden mensen wat makkelijker bereid zijn tot geld uitgeven, wanneer ze een financiƫle meevaller ontvangen.

“De opluchting die mensen voelen als het vakantiegeld eindelijk op hun rekening staat, kan er juist voor zorgen dat ze makkelijker in de val van een online fraudeur trappen”, zegt Marco Doeland die bij de NVB gaat over veiligheid. “Dat kan gaan om een nepwebshop of een malafide verkoper op Marktplaats, maar ook om een beleggingsvoorstel dat veel te mooi is om waar te zijn. Daar willen we graag voor waarschuwen.”

De banken raden mensen ook aan om naar de website zowerktfraude.nl te surfen. Omdat onlinefraude volgens de banken een groeiend maatschappelijk probleem is, introduceerde de NVB eind vorig jaar een meerjarige campagne en mensen kunnen op die site leren hoe fraudeurs te werk gaan en hoe ze fraude kunnen herkennen en voorkomen.