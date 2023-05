Aandacht voor DSM-Firmenich en schuldenplafond VS op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar DSM-Firmenich. Het fusiebedrijf heeft met de verkoop van ongeveer 6,7 miljoen bestaande aandelen 733 miljoen euro opgehaald. Dat geld zal worden gebruikt om de uitrookprocedure te financieren om de laatste aandelen DSM in handen te krijgen die nog niet zijn aangemeld onder het fusiebod. De aandelen werden verkocht voor 109,50 euro per stuk. Het aandeel DSM-Firmenich sloot woensdag op 116,32 euro.

Daarnaast blijven de markten in de greep van de impasse in de Amerikaanse politiek over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Kredietbureau Fitch waarschuwde dat de Verenigde Staten zijn AAA-rating, de hoogste kredietbeoordeling, zal verliezen als de Amerikaanse politici niet voor 1 juni een akkoord weten te bereiken. De laatste keer dat de kredietrating van de VS werd verlaagd was in 2011. Toen verlaagde kredietbureau S&P zijn rating vanwege het gesteggel tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te openen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting wat herstellen. De Aziatische markten gingen donderdag overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,5 procent door forse koersverliezen van Chinese techbedrijven als Tencent (min 3,7 procent).

De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot 0,4 procent in de plus. Vooral de Japanse chipbedrijven deden het goed dankzij de sterke resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Nivdia. Mogelijk zullen de Nederlandse chipbedrijven ASML, ASMI en Besi ook profiteren van de cijfers van Nvidia, dat in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street bijna een kwart hoger werd gezet.

Op het Damrak blijft Fastned in de belangstelling staan. Analisten van Berenberg verlaagden het koersdoel voor het snellaadbedrijf. Het aandeel zakte woensdag ruim 9 procent nadat bekend werd dat de oprichters een deel van hun aandelen hebben verkocht. Ook kwamen drankenproducent Lucas Bols en de fabrikant van statiegeldmachines Envipco nog met cijfers. Lucas Bols zag de omzet afgelopen boekjaar met 9 procent stijgen. Envipco kende volgens topman Simon Bolton een trage start van het jaar, waarin de omzet gelijk bleef.

De euro was 1,0759 dollar waard, tegen 1,0759 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 74,03 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 78,17 dollar per vat.