Drankfabrikant Lucas Bols profiteert van gestegen verkoopprijzen

Drankenfabrikant Lucas Bols, het merk achter de gelijknamige jenever en likeuren, profiteert van de gestegen prijzen van zijn dranken. Daardoor boekte het Nederlandse concern meer omzet, waarop ook gunstige wisselkoerseffecten van invloed waren. Wel had het concern last van hogere kosten, die drukten op de winst. De verwachting is dat de kosten hoog blijven, waardoor het bedrijf de prijzen van zijn dranken ook dit jaar wil verhogen.

De totale omzet in het gebroken boekjaar dat eindigde op 31 maart bedroeg bijna 101 miljoen euro, een stijging van 9 procent op jaarbasis. Zo’n 70 miljoen euro daarvan is afkomstig uit cocktailverkoop, 6 procent meer dan een jaar eerder. De overige omzet kwam voort uit de verkoop van regionaal populaire drankjes, zoals tequila en jenever. De sterke stijging binnen die divisie schrijft Lucas Bols onder andere toe aan de overname van de Mexicaanse tequilaproducent Tequila Partida.

Onder de streep bleef een nettowinst van ruim 10 miljoen euro over tegen bijna 15 miljoen euro een jaar eerder. Die daling komt bijvoorbeeld door hogere logistieke kosten van 2,7 miljoen euro. Iets meer dan de helft daarvan is het gevolg van een tekort aan glas in de Verenigde Staten. Daardoor moest Lucas Bols de productie van likeuren noodgedwongen elders onderbrengen. Ook de overheadkosten, de kosten voor het draaiende houden van de onderneming, vielen 2,1 miljoen euro hoger uit.

Voor het komende boekjaar verwacht het drankenconcern de omzet verder te verhogen. Wel gaat Lucas Bols daarbij uit van meer prijsverhogingen om de kosten beheersbaar te houden. Het bedrijf wil wel blijven investeren, maar verwacht dat de logistieke kosten zullen afnemen. Dat komt onder meer doordat de Amerikaanse productie van likeuren is hersteld. Met name in de tweede helft van het jaar moet de winstmarge daarmee verbeteren.