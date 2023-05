Reclamecommissie: Coolblue te stellig met bewering over bezorging

Elektronicawebwinkel Coolblue is te stellig als zij adverteert met gratis bezorging de volgende dag. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald na een klacht van een consument. Die bestelde een artikel op 22 december maar kreeg het pas twee dagen later bezorgd. Omdat dat een zaterdag was, waren er ook bezorgkosten aan verbonden.

Coolblue had bij de claim voor gratis, snelle bezorging moeten vermelden dat dit soms niet lukt, meent de commissie. Bijvoorbeeld als er rond feestdagenperiodes veel bestellingen binnenkomen. Coolblue meent dat dit duidelijk wordt als er tijdens het bestellingsproces voor een bezorgdatum moet worden gekozen, maar de Reclame Code Commissie is het daar niet mee eens. Juist de belofte dat een artikel de volgend dag wordt bezorgd kan van doorslaggevend belang zijn.

Bovendien is Coolblue al eerder voor vergelijkbare zaken veroordeeld door de commissie. De webwinkel staat daardoor aangemerkt als bedrijf dat niet voldoet aan de Reclame Code. Behalve negatieve publiciteit heeft de uitspraak van de commissie geen gevolgen voor Coolblue.