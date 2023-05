Minder groei voor Chanel op Amerikaanse markt

Modehuis Chanel is de afgelopen zes maanden minder hard gegroeid in de Verenigde Staten. Waar het bedrijf in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika vorig jaar nog met meer dan 10 procent groeide, gaat het sinds november om een groeipercentage lager dan 10 procent, zegt financieel directeur Philippe Blondiaux tegen zakenkrant Financial Times. De verkopen in de VS vormen het leeuwendeel van de omzet in die regio.

Het 113 jaar oude Chanel, dat opgericht werd door de legendarische ontwerpster Gabrielle ‘Coco’ Chanel, is niet beursgenoteerd. Maar sinds enkele jaren maakt het bedrijf wel jaarcijfers bekend. Zo bedroeg de omzet vorig jaar 17,2 miljard dollar, omgerekend iets meer dan 16 miljard euro. Dat was 17 procent meer dan in 2021.

De luxesector deed het ondanks economische zorgen afgelopen jaar goed. En in China gaat het nu nog altijd goed nu daar de coronabeperkingen zijn opgeheven. Ook komen er weer steeds meer Chinese toeristen naar Parijs om daar inkopen te komen doen bij Chanel.

Desondanks is er bij beleggers al enige tijd bezorgdheid dat de luxesector aan de top van zijn groei zit. Met afnemende groei in de VS en een zwakkere economie in Europa zou het zomaar gedaan kunnen zijn met de periode van enorm toenemende omzetten en winsten. De afgelopen week gingen de koersen van luxeconcerns als LVMH, Kering en Hèrmes dan ook omlaag.

Chanel heeft al enkele jaren zijn officiële hoofdkantoor in Londen zitten. Juist in het Verenigd Koninkrijk voorzien luxeconcerns lastige tijden. Dat land heeft belastingvrij winkelen voor toeristen afgeschaft, wat een bezoek aan bijvoorbeeld Londen minder aantrekkelijk maakt.