Prins Constantijn langer techgezant, helpt start-ups groeien

Prins Constantijn blijft drie jaar langer gezant voor Techleap.nl, een speciaal programma dat het Nederlandse start-upklimaat moet verbeteren. De komende jaren zullen in het teken staan van de doorgroei van start-ups naar hun volgende fase, waarin ze ‘scale-ups’ worden genoemd. Slechts een op de vijf Nederlandse start-ups groeit door naar die fase.

Daarin doet Nederland het slecht vergeleken met landen als de Verenigde Staten en Duitsland, erkent minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) in een brief aan de Kamer. Hoewel Nederland het over het algemeen goed doet als start-upland en het klimaat voor jonge, innovatieve bedrijven de afgelopen jaren “substantieel is verbeterd”, zijn de problemen waar deze bedrijven tegenaan lopen al jarenlang dezelfde. Vooral het gebrek aan investeringen en een tekort aan passend talent vormen blokkades om door te groeien. Daarnaast wil Adriaansens de Nederlandse strategie richten op toegang tot kennis, internationale markten én de overheid.

Er komt zelfs een aparte strategie om ervoor te zorgen dat meer start-ups toegang krijgen tot zogenoemd durfkapitaal. Dit is geld dat risicovolle ondernemingen nodig hebben om hun producten te ontwikkelen en om te groeien. Start-ups proberen vaak markten te verstoren en kunnen innovatie aanjagen, maar zijn voor investeerders risicovoller dan bestaande bedrijven.

Adriaansens richt haar pijlen op institutionele beleggers, in het bijzonder pensioenfondsen. Zij investeren voor lange tijd en willen maatschappelijk betrokken zijn. Dat maakt deze investeerders “bij uitstek geschikt” om in beginnende of snelgroeiende bedrijven te investeren. De bewindsvrouw ziet voor zichzelf een “faciliterende rol” en proeft al interesse bij pensioenfondsen.

Eerder kondigde Adriaansens aan dat Techleap.nl met drie jaar wordt verlengd. Wel gaat er een stuk minder geld vanuit de overheid naar het programma. Private financiering moet een grotere rol gaan spelen. Ook wil de bewindsvrouw meer nadruk op bedrijven die werken aan technologische oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken (deep-tech).

Prins Constantijn laat in een reactie weten dat hij blij is dat Techleap.nl nog drie jaar door kan. “Er is al veel bereikt, maar ontwikkelingen elders gaan nog harder en om mondiaal toonaangevend te worden moet er nu doorgepakt worden.”