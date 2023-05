Optimisme over AI stuwt beurskoers ASMI, ASML en Besi

Optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) heeft de beurskoers van chipbedrijven ASMI, ASML en Besi vrijdag flink vooruitgeholpen. Beleggers zetten de fondsen tot 6,5 procent hoger in de lijst met hoofdbedrijven op de Amsterdamse beurs.

Over de gehele linie was de stemming op de Europese beurzen eveneens positief. De zorgen die al de hele week boven de markt hangen over de aanhoudende politieke strijd rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid, verdwenen wat naar de achtergrond. De markten lijken er dus vertrouwen in te hebben dat de Republieken en Democraten tijdig tot een akkoord zullen komen.

Geholpen door de flinke winsten van de chipbedrijven ging de AEX-index op Beursplein 5 met een plus van 1,7 procent het weekend in op 767,86 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 927,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Donderdag werden al forse koerswinsten geboekt in de chipsector. Dat kwam doordat de Amerikaanse chipproducent Nvidia liet weten de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks te kunnen bijbenen door de grote aandacht voor AI-toepassingen. Dat is goed nieuws voor ASML, dat chipmachines maakt, en toeleveranciers als ASMI en Besi.

Bij de middelgrote fondsen aan het Damrak ging InPost vrijdag aan kop met een plus van ruim 5 procent tot 9,91 euro. Grootaandeelhouder Advent verkoopt een belang van 15 procent in de Poolse aanbieder van pakketkluisjes voor 10 euro per aandeel aan investeringsbedrijf PPF.

Vivoryon steeg op zijn beurt ruim 2 procent. De biotechnoloog haalde 25 miljoen euro op met de verkoop van aandelen en heeft nu voldoende geld in kas tot de tweede helft van 2024 voor de verdere ontwikkeling van zijn kandidaatmedicijnen.

Chemiebedrijf Avantium kreeg een Europese subsidie van 1,5 miljoen euro en klom bijna 3 procent. Gamesbedrijf Azerion was opnieuw een opvallende stijger met een plus van dik 28 procent. Het aandeel laat de afgelopen dagen al een flinke opmars zien zonder duidelijke reden.

De euro was 1,0710 dollar waard, tegen 1,0722 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent in prijs tot 72,48 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 76,80 dollar per vat.