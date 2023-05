Frankrijk krijgt nieuwe waarschuwing over kredietwaardigheid

Frankrijk heeft een nieuwe waarschuwing gekregen van een kredietbeoordelaar over zijn financiële status. Het kleinere Europese kredietbeoordelingsbureau Scope heeft de zogeheten outlook voor de Franse kredietwaardigheid verlaagd van stabiel naar negatief. Dat betekent dat Scope zijn oordeel over de Franse rating kan gaan verlagen, vooral vanwege zorgen over de hoge overheidsschuld.

Een maand geleden kwam het grotere bureau Fitch al met een daadwerkelijke verlaging van de Franse kredietrating van AA naar AA-. Daarbij wees Fitch ook op de hoge schulden en twijfels over de plannen van de Franse president Emmanuel Macron om de economie aan te jagen. Ook speelt de sociale onrust in Frankrijk over de verhoging van de pensioenleeftijd een rol, net als het risico op een impasse in de Franse politiek rond de plannen van Macron.

Frankrijk heeft te maken met een zeer hoge staatsschuld vanwege de grote overheidsuitgaven om de coronacrisis tegen te gaan. Ook heeft Parijs veel geld gespendeerd om huishoudens te beschermen tegen de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Macron wil de economie nu sterker laten groeien, terwijl de schulden omlaag gebracht moeten worden.

Scope valt buiten de drie grootste kredietbeoordelaars Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s (S&P), maar is wel een erkend bureau bij de Europese autoriteiten. S&P zou volgende week met nieuws over de Franse beoordeling komen.