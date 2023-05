Peiling: meeste Duitsers sceptisch over digitale euro

Een meerderheid van de Duitsers staat sceptisch tegen de eventuele komst van een digitale euro, waaraan wordt gewerkt door de Europese Centrale Bank (ECB). Dat blijkt uit een peiling die de Duitse branchevereniging voor banken heeft laten uitvoeren. Uit de enquête kwam naar voren dat driekwart van de ondervraagden het er in meer of mindere mate mee eens is dat die digitale euro overbodig is omdat bestaande betalingsmogelijkheden toereikend zijn.

Ook blijkt uit het onderzoek in opdracht van het Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) dat minder dan een derde van de ondervraagden een idee heeft waar die digitale munt dan voor gebruikt zou moeten worden. De ECB is al enige tijd onderzoek aan het doen naar een eigen digitale euro, als tegenhanger voor cryptomunten als de bitcoin en ether. Die digitale euromunt zou dan een aanvulling moeten worden op het bestaande betaalverkeer in de eurozone. De invoering zou pas op haar vroegst in 2026 worden verwacht.

Maar volgens BdB zijn er veel vragen bij mensen rond die digitale euro waar de ECB antwoord op moet geven. “Hoe moet een digitale euro eruit zien? Welke voordelen brengt het met zich mee, maar ook welke risico’s? De centrale bank zou deze sleutelvragen moeten beantwoorden, zodat het project de reguliere samenleving bereikt”, aldus plaatsvervangend directeur Henriette Peucker van BdB.

Volgens haar kan een digitale euro alleen een succes worden als die wordt geaccepteerd en daadwerkelijk wordt gebruikt door de Europese bevolking. “Zolang de voordelen en risico’s onduidelijk zijn, blijft het project wankel, en zullen consumenten de betaalmogelijkheden blijven gebruiken die ze al kennen en vertrouwen”, concludeert Peucker.