Irak lanceert miljardenproject voor verbinding zuiden met Turkije

De Iraakse overheid heeft zaterdag een project gelanceerd ter waarde van 17 miljard dollar voor de verbinding van een ​​belangrijke goederenhaven aan de zuidkust via spoor en wegen met de grens met Turkije. Het miljardenproject moet helpen bij het transformeren van de Iraakse economie na decennia van oorlog en conflict in het land.

De zogeheten Development Road moet de Grand Faw Port in het olierijke zuiden van Irak die momenteel wordt ontwikkeld verbinden met Turkije. Er moeten onder meer hogesnelheidstreinen gaan rijden via die 1200 kilometer lange verbinding voor het vervoer van passagiers en goederen met snelheden van wel 300 kilometer per uur.

Nu rijden er slechts een handjevol treinen en verloopt het vrachtvervoer per spoor van bijvoorbeeld olie erg traag. Maar met die snelle treinen moet daar verandering in komen. Ook komen er nieuwe treinstations langs de route, onder meer in grote steden als hoofdstad Bagdad en Mosul. Daarnaast moet het verouderde wegennet gemoderniseerd worden.

Ook hoopt Bagdad dat het project een alternatief kan worden voor goederenvervoer via het Suezkanaal in Egypte. Nu gaan de meeste goederen tussen Europa en Azië nog via het Suezkanaal, maar Irak wil ook een doorvoerknooppunt worden. De Grand Faw Port in de buurt van Basra aan de Perzische Golf moet de grootste haven van het Midden-Oosten worden. De haven werd meer dan tien jaar geleden ontworpen en zou nu halverwege voltooiing zijn.

Het project werd aangekondigd door de Iraakse premier Mohammed al-Sudani tijdens een conferentie met transportfunctionarissen uit andere Arabische landen, waaronder Jordanië, Koeweit, Qatar, Syrië, Oman en Saudi-Arabië. Het zou de bedoeling zijn dat het project in 2029 wordt afgerond.

“We zien dit project als een pilaar voor een duurzame economie die niet is gebaseerd op olie en als een link die de buurlanden van Irak en de regio bedient”, aldus Al-Sudani.