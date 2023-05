BBC: lange rijen op Britse luchthavens door storing e-gates

Passagiers die zaterdag arriveren op luchthavens in het Verenigd Koninkrijk hebben te maken met lange wachtrijen vanwege een storing bij de elektronische paspoortcontrole. Dat meldt de BBC. De problemen met de e-gates op onder meer de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick en het vliegveld van Manchester begonnen al vrijdagavond.

Vanwege het lange pinksterweekend is het erg druk met reizigers op Britse luchthavens. Paspoorten moeten nu handmatig worden gecontroleerd en dat neemt veel meer tijd in beslag. De wachttijden zouden meerdere uren zijn. Volgens de BBC gaat doorgaans 60 tot 80 procent van de reizigers via e-gates, afhankelijk van de luchthaven.

Elektronische paspoortcontrole is beschikbaar voor Britten ouder dan twaalf jaar en burgers van de Europese Unie en landen als Australië, Canada, de Verenigde Staten, Japan en Nieuw-Zeeland. Reizigers kunnen zelf hun paspoort scannen. Elektronische gezichtsherkenning wordt gebruikt om hun identiteit te verifiëren. Ze worden ook gefotografeerd als ze door de poort gaan.

Luchtvaartmaatschappij British Airways had donderdag en vrijdag ook met een eigen IT-storing te maken, waardoor veel vluchten geschrapt moesten worden en duizenden reizigers op Heathrow gedupeerd werden. Volgens de Britse maatschappij zijn die problemen inmiddels opgelost en wordt weer volgens schema gevlogen.