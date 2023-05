VDL dreigt met intrekking bonus bij doorgaan stakingen Nedcar

VDL dreigt met het intrekken van een bonus van 7500 euro als de medewerkers van Nedcar doorgaan met staken. Dat blijkt uit een interne mededeling van Nedcar-directeur John van Soerland aan de medewerkers van de autofabriek in Born.

De bonus van 7500 euro wordt volgens Van Soerland alleen uitgekeerd als alle afspraken met BMW worden nagekomen. “Werkonderbrekingen leiden ertoe dat wij onze afspraken niet kunnen naleven waardoor de persoonlijke bonus niet zal worden uitgekeerd”, aldus Van Soerland aan de medewerkers.

De waarschuwing van VDL maakt deel uit van een interne mededeling over het eigen onderhandelingsvoorstel voor een nieuw sociaal plan. De mededeling is verspreid als reactie op de ledenvergadering van de vakbonden, waarbij de medewerkers unaniem besloten tot een staking dinsdag uit onvrede met het onderhandelingsresultaat.

Bestuurder Peter Reniers van FNV zei zaterdag in een reactie dat VDL hoopt op deze manier de staking te breken. “VDL probeert met deze mededeling tweedracht te zaaien”, zei hij. “De mensen zijn heel boos, zij lezen vooral dat de bonus van 7500 euro niet doorgaat. Daarmee gooi je olie op het vuur, en werkt deze brief averechts.”

Het onderhandelingsvoorstel van VDL laat volgens het bedrijf een stijging zien van gemiddeld 28 procent ten opzichte van het huidige sociaal plan. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit onderhandelaarsakkoord recht doet en waardering uitspreekt voor je inzet in de afgelopen jaren. De transitievergoeding bedraagt meer dan het dubbele ten opzichte van wat wettelijk is afgesproken.”

“De afgelopen periode hebben we vaker benadrukt dat de toekomst van VDL Nedcar niet ter discussie staat. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen waaraan we hard werken de juiste zijn en dat we daarmee zoveel mogelijk werkgelegenheid kunnen behouden”, aldus Van Soerland. Maar de omstandigheden van vandaag maken wel “dat we helaas aan de vooravond staan van de afbouw van een groep medewerkers.” VDL zorgt voor hen voor een goed vangnet, aldus Van Soerland, een sociaal plan dat bestaat uit een goede vergoeding en met op vrijwillige basis begeleiding van werk naar werk.

Onder de brief staan enkele voorbeelden uitgewerkt van indicatieve ontslagvergoedingen per 1 november.