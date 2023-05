Beurzen Azië stijgen na principeakkoord schuldenplafond VS

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend vooruit. Beleggers reageerden opgelucht dat een crisis rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid lijkt te zijn afgewend. De Democratische president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben zondag een definitieve versie opgesteld van het akkoord over een verhoging van het schuldenplafond.

Het Amerikaanse Congres stemt waarschijnlijk woensdag over de schuldendeal. Zonder een verhoging van het schuldenplafond zouden de Verenigde Staten binnenkort zonder geld komen te zitten en niet meer aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen.

De Nikkei in Tokio dikte 1 procent aan en bereikte het hoogste niveau sinds juli 1990. SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van dik 6 procent. De grote Japanse techinvesteerder profiteerden van de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chip- en techsector door het aanhoudende optimisme over toepassingen van kunstmatige intelligente (AI). De techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor vrijdag ruim 2 procent hoger. Een andere sterke stijger op de beurs in Tokio was chiptester Advantest, met een plus van ruim 2 procent.

Geopolitieke spanningen rond Noord-Korea hadden weinig impact op de beurshandel. De Japanse minister van Defensie heeft zijn leger de opdracht gegeven elke Noord-Koreaanse raket die Japans grondgebied binnenkomt of afkoerst op het land te vernietigen. Hij reageerde daarmee op een aankondiging van Pyongyang dat Noord-Korea in de komende twee weken een “satelliet” zal lanceren. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida is een lancering van elke raket door Noord-Korea, “ook als die een satelliet wordt genoemd”, een overtreding van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong zag een eerdere koerswinst verdampen en daalde 0,3 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus een groot belang heeft, verloor 1,4 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 1 procent. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.