Nvidia kondigt reeks nieuwe AI-producten en -diensten aan

De Amerikaanse chipproducent Nvidia heeft een reeks nieuwe producten en diensten bekendgemaakt rondom kunstmatige intelligentie (AI). Daaronder valt bijvoorbeeld een supercomputer waarmee techbedrijven als Microsoft en Meta Platforms opvolgers van de bekende chatbot ChatGPT kunnen ontwikkelen. Nvidia profiteert al sterk van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen.

Topman Jensen Huang maakte de nieuwe diensten en producten bekend op een jaarlijkse computerbeurs in Taiwan. Daar betoogde hij dat de traditionele architectuur van de techindustrie de complexe computertaken van deze tijd steeds minder goed kan bijbenen. AI biedt daarvoor een uitkomst, waardoor klanten zich steeds vaker wenden tot snellere technologie, zoals die van Nvidia. “We hebben het kantelpunt van een nieuw computertijdperk bereikt”, aldus Huang.

Voor het ontwikkelen van chatrobots als ChatGPT is veel rekenkracht nodig, en veel techbedrijven willen maar wat graag een concurrerende variant lanceren. Om dat mogelijk te maken verkoopt Nvidia apparatuur voor datacenters, zoals de nieuwe supercomputer. Maar techbedrijven kunnen ook gebruik maken van door Nvidia beheerde supercomputers, waaronder twee nieuwe in Taiwan.

Nvidia was voorheen met name bekend van de ontwikkeling van grafische kaarten voor gamecomputers. Maar inmiddels speelt de Amerikaans onderneming een centrale rol binnen de AI-technologie. Als gevolg daarvan zijn de vooruitzichten boven alle verwachtingen. Zo verklaarde het bedrijf vorige week de vraag naar chips voor datacenters, die AI-taken kunnen verwerken, nauwelijks te kunnen bijbenen. Huang deed daarbij een omzetprognose die bijna 4 miljard dollar boven de ramingen van analisten lag, met name gedreven door inkomsten uit de datacenterchips.

Maar Nvidia laat de gamewereld niet helemaal achter zich en meldt in Taiwan ook de komst van de dienst ‘Nvidia ACE’. Die richt zich op antwoorden van achtergrondfiguren in games, die meestal repetitieve antwoorden geven volgens een gescripte dialoog. Nvidia ACE zorgt ervoor dat deze figuren als het ware luisteren naar wat een gamer tegen het achtergrondpersonage zegt. Dat wordt vervolgens door een AI-programma gehaald, waarna de achtergrondfiguur een meer natuurlijke reactie geeft.