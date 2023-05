Borussia Dortmund flink onderuit op Duitse beurs na missen titel

Borussia Dortmund heeft maandag meer dan een kwart van zijn beurswaarde verloren, nadat de voetbalclub de Duitse landstitel afgelopen weekend op het laatste moment aan zich voorbij zag gaan. De koploper wist op de laatste speeldag in eigen stadion niet te winnen van FSV Mainz: 2-2. Rivaal Bayern München versloeg FC Köln (1-2) en slaagde erin om voor de elfde maal op rij de Bundesliga te winnen.

Beleggers waren er de laatste tijd juist van overtuigd geraakt dat Dortmund voor eerst sinds 2012 als hoogste zou gaan eindigen in de Duitse competitie. Vorige week ging de waarde van het aandeel van de beursgenoteerde voetbalclub daarom nog met bijna een derde omhoog. Maandag kelderde het aandeel tussentijds echter tot ongeveer 32 procent. Het gaat om de grootste koersdaling ooit voor Dortmund dat in november 2000 zijn debuut maakte op de aandelenmarkt in Frankfurt.

Verder was op de Europese beurzen sprake van een rustige handelssessie. Veel Nederlandse bedrijven bleven dicht vanwege Pinksteren. De AEX-index op het Damrak ging 0,5 procent omlaag naar 764,10 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 925,59 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs verloren ook 0,2 procent. In Londen en Zürich hadden beleggers een vrije dag. Ook Wall Street hield de deuren gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten.

De Turkse beurs liet wel een stevige winst zien na de herverkiezing van president Recep Tayyip Erdogan, die zondag de tweede verkiezingsronde wist te winnen. De belangrijkste graadmeter in Istanbul klom meer dan 4 procent. De Turkse lira daalde wel naar een nieuw dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de vrees dat Erdogan zal vasthouden aan het onorthodoxe beleid om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de hoge inflatie.

Beleggers reageerden verder op het principeakkoord tussen de Democraten en Republikeinen over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. De deal moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, dat daar naar verwachting later deze week over zal stemmen. Zonder een verhoging van het plafond zouden de VS spoedig zonder geld komen te zitten en niet meer aan zijn schuldverplichtingen kunnen voldoen.

De euro was 1,0713 dollar waard, tegen 1,0710 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 72,49 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 76,55 dollar per vat.