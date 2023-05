Wall Street blijft dicht vanwege Memorial Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten vanwege de viering van Memorial Day in de Verenigde Staten. Op die dag worden gesneuvelde Amerikaanse soldaten herdacht. De handel op Wall Street zal dinsdag worden hervat.

Dan wordt ook duidelijk hoe Amerikaanse beleggers zullen reageren op de schuldendeal, die afgelopen weekeinde werd bereikt. Het principeakkoord tussen de Democraten en Republikeinen over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, dat daar naar verwachting woensdag over zal stemmen.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, verwacht dat zijn partijgenoten het akkoord zullen steunen. Ook de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Hakeem Jeffries rekent op steun uit zijn partij. Zonder een verhoging van het schuldenplafond komen de Verenigde Staten spoedig zonder geld te zitten en dat zou wereldwijd tot grote financiƫle onrust kunnen leiden.

De aandacht van beleggers gaat deze week verder uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag naar buiten wordt gebracht. Woensdag komt loonstrookverwerker ADP al met cijfers over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de VS. De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed vergadert in juni opnieuw over het rentebeleid. Dan moet duidelijk worden of de centrale bank de rente verder zal verhogen of toch zal kiezen om de renteverhogingen voorlopig te pauzeren.

De beursgraadmeters in New York sloten vrijdag al met stevige winsten door de hoop op een spoedig akkoord over het schuldenplafond. De Dow-Jonesindex ging 1 procent hoger het lange weekeinde in op 33.093,34 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent en techbeurs Nasdaq steeg 2,2 procent.