Beleggers wachten op goedkeuring Amerikaanse schuldendeal

Beleggers op de Amsterdamse beurs wachten dinsdag vooral op de goedkeuring van de Amerikaanse schuldendeal. Afgelopen weekeinde bereikten de Democraten en Republikeinen al een principeakkoord over het verhogen van het schuldenplafond van de overheid. Maar die deal moet nog worden goedgekeurd. Het Amerikaanse Congres zal waarschijnlijk woensdag stemmen over het akkoord. Zonder een verhoging van het schuldenplafond zullen de Verenigde Staten spoedig zonder geld komen te zitten.

Ook kunnen Amerikaanse beleggers dinsdag voor het eerst reageren op de schuldendeal. Maandag waren de beurzen op Wall Street namelijk gesloten vanwege Memorial Day. Vrijdag lieten de Amerikaanse beurzen echter al stevige winsten zien door de hoop op een schuldendeal in de VS.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In Londen keren beleggers terug na een lang weekeinde.

De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent hoger onder aanvoering van chiptester Advantest. De Japanse beurs bereikte maandag al het hoogste niveau sinds juli 1990. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,5 procent.

In Seoul hielpen de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix de Kospi aan een winst van 1 procent. De chipsector staat wereldwijd in de belangstelling door het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Vorige week lieten de Nederlandse chipbedrijven ASMI, ASML en Besi al flinke koerswinsten zien.

Op het Damrak liet Ebusco weten de batterijen te leveren voor het eerste nieuw te bouwen waterstofbinnenvaartschip ooit. De fabrikant van elektrische bussen zet daarmee de eerste stap in de scheepvaart.

In Frankfurt blijft de blik gericht op Borussia Dortmund. De beursgenoteerde Duitse voetbalclub raakte maandag meer dan een kwart van zijn waarde kwijt na het mislopen van de Duitse landstitel.

De AEX sloot maandag na een rustige handelssessie 0,5 procent lager op 764,10 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 925,59 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs verloren ook 0,2 procent.

De euro was 1,0688 dollar waard, tegen 1,0713 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 72,18 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 76,35 dollar per vat.