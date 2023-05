Consumentenbond: basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder

De prijzen voor basisboodschappen als rijst, groenten en brood zijn in een half jaar met 15 procent gestegen. Dat meldt de Consumentenbond op basis van een inventarisatie bij veertien supermarktketens. Daaruit komt verder naar voren dat Spar de duurste supermarkt was voor deze boodschappen, Dirk de goedkoopste. Wel merkt de Consumentenbond dat de prijsstijging afvlakt.

De producten die het sterkst in prijs stegen waren suiker (plus 78 procent), bloemkool (plus 54 procent) en per zes verpakte bruine bollen (plus 43 procent). De belangenclub constateerde de sterkste prijsstijgingen in december 2022 en januari 2023, toen supermarkten dagelijks de prijzen van gemiddeld 150 producten verhoogden.

Sindsdien merkt de Consumentenbond dat zowel het aantal prijsverhogingen als de prijzen zelf weer wat afnemen. Als voorbeeld noemt de bond onder meer de prijs van een liter zonnebloemolie. Die steeg het afgelopen jaar van 1,99 euro naar 3,99 euro, waarna de prijs gemiddeld weer daalde naar 3,09 euro. Een pakje huismerkroomboter van de Albert Heijn maakte dezelfde ontwikkeling door. Daarvan steeg de prijs van 2,65 euro naar 3,19 euro, maar ondertussen betalen klanten 2,89 euro.

De Consumentenbond bekeek de prijsontwikkelingen van meer dan honderd basisproducten, waarbij het budgetmerk als uitgangspunt werd genomen. Was een artikel niet beschikbaar als budgetmerk, dan werd gekeken naar de prijs van het huismerk. Uit de inventarisatie blijkt volgens de bond dat consumenten het voordeligst uit waren bij Dirk, waar de prijzen 11 procent onder het gemiddelde lagen. De prijzen bij Spar waren het hoogst, 20 procent boven het gemiddelde.