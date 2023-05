Pensioenfondsen: nu stappen maken met nieuwe wet

Pensioenfondsen zijn blij dat de wet voor het nieuwe pensioenstelsel nu ook door de Eerste Kamer is aangenomen. Het is nu tijd om vaart te maken met het doorvoeren van alle veranderingen, stelt koepelorganisatie Pensioenfederatie.

“We zijn al lang bezig met de voorbereidingen, maar vanaf nu kunnen we samen met de sociale partners echt knopen doorhakken”, zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor bijna alle pensioenfondsen in Nederland. “Wij als pensioenfondsen van Nederland zijn blij met deze uitslag, waardoor we op 1 juli mogen beginnen met de uitvoering.”

Volgens de nieuwe pensioenwet zijn meerdere regelingen mogelijk. Werkgevers en vakbonden zullen daar naar verwachting afspraken over moeten maken. “Daarna maken pensioenfondsen een plan hoe ze die gaan invoeren”, legt Jaarsma uit.

Werknemers zullen in het nieuwe pensioenstelsel hun oudedagsvoorziening meer via individuele potjes opsparen. Ook is het de bedoeling dat de pensioenen meer met beleggingsresultaten van fondsen meebewegen. Daardoor kunnen de pensioenen sneller omhoog in economisch goede jaren, maar ook sneller gekort in slechtere tijden.

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel is een van de grootste sociale herzieningen van de afgelopen jaren. De deadline waarvoor alles geregeld moet zijn, is met een jaar verschoven, naar 1 januari 2028. Volgens Jaarsma zal de overgang dan ook niet in één grote “big bang” gebeuren. “Die tijd voor spreiding is nuttig. Het is belangrijk dat de vaart in alle processen blijft.”

Het Verbond van Verzekeraars rekent erop dat het nieuwe stelsel beter uit te leggen zal zijn. “Ik verwacht dat daardoor de betrokkenheid en invloed van deelnemers toeneemt. Pensioen wordt minder een ver-van-mijn-bed-show”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van de brancheorganisatie voor verzekeraars.