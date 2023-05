Betalingsstart-up Klearly de markt op na investeringsronde

Als ondernemer van je telefoon een betalingsterminal voor contactloze betalingen maken. Die mogelijkheid biedt de Amsterdamse start-up Klearly vanaf woensdag. Dan is de app van het bedrijf te downloaden voor Android-telefoons. iPhone-gebruikers moeten nog langer wachten. Apple heeft wel een functie ontwikkeld om de telefoon als betalingsterminal in te kunnen zetten, maar die is nog niet beschikbaar in Europa en dus kan Klearly er nog geen gebruik van maken.

Volgens medeoprichter Sam Koekoek van Klearly scheelt zijn app voor ondernemers de aanschaf van een mobiel pinapparaat. Ook betalen ze alleen voor de keren dat ze de app gebruiken en is er geen maandelijks abonnement. Daarom zouden zij via de start-up goedkoper uit zijn. Maar ook zouden ze minder last hebben van bijvoorbeeld slechte of langzame verbindingen.

De afgelopen tijd is de app getest door taxichauffeurs in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast zegt de start-up veel interesse te krijgen vanuit de horeca en van rederijen. Maar Klearly wil ook uitbreiden naar buiten Nederland.

Klearly haalde de afgelopen tijd al 2,1 miljoen euro op bij investeerders. Daar zitten grote namen bij uit de Nederlandse fintech-wereld zoals oud-bestuurders van betalingsverwerkers Adyen en Mollie.