Techinvesteerder SoftBank zakt op afwachtende Japanse beurs

SoftBank behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio, die weinig beweging liet zien. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars van de Japanse techinvesteerder een dag eerder. Ook werd gewacht op de goedkeuring van het principeakkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid door het Congres. De Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, bereikten afgelopen weekeinde een deal over het schuldenplafond en het Congres zal daar naar verwachting woensdag over gaan stemmen.

SoftBank zakte 1,8 procent, na een koerswinst van ruim 8 procent een dag eerder. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde in het laatste uur van de handel 0,3 procent in de plus. Chiptester Advantest zette wel de opmars voort en won dik 3 procent door het aanhoudende optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligente (AI).

Maandag bereikte de Nikkei al het hoogste niveau sinds juli 1990 door de opluchting dat een crisis rond het Amerikaanse schuldenplafond lijkt te zijn afgewend. Ook een daling van de Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de Japanse exportbedrijven. Op macro-economisch vlak bleek verder dat de werkloosheid in Japan in april is afgenomen tot 2,6 procent, van 2,8 procent in maart.

De andere belangrijke beursgraadmeters in Aziƫ gingen overwegend omlaag. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,7 procent en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 1 procent in door de zorgen over het tegenvallende economische herstel van de Chinese economie. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. In Zuid-Korea, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, klom de Kospi 0,9 procent onder aanvoering van de chipbedrijven Samsung (plus 2,6 procent) en SK Hynix (plus 1 procent).