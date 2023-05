Duitse spoorvakbond denkt na over nieuwe stakingen

De Duitse vakbond voor spoorpersoneel EVG denkt na over nieuwe stakingen vanwege een slepend arbeidsconflict met Deutsche Bahn. EVG wees dinsdagavond een nieuw cao-voorstel van Deutsche Bahn af. Het staatsspoorbedrijf heeft vervolgens op zijn beurt een uitnodiging van de bond voor verdere onderhandelingen afgewezen.

EVG, dat staat voor Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, zegt zich nu intern te beraden op nieuwe acties. Eerder deze maand blies EVG nog op het laatste moment een grote landelijke staking van 50 uur af, nadat een rechtbank een schikkingsvoorstel had gedaan. Maar inmiddels staan de partijen dus weer lijnrecht tegenover elkaar.

Deutsche Bahn stelt dat EVG “geen millimeter” beweegt in de cao-onderhandelingen en dat verdere gesprekken daarom zinloos zijn. EVG zegt juist dat Deutsche Bahn niet wil ingaan op belangrijke eisen, met name fors hogere lonen in verband met de hoge inflatie.

Eerder dit jaar waren er ook al stakingen op het Duitse spoor waardoor het treinvervoer grotendeels plat werd gelegd. Ook internationale treinverbindingen vanuit Nederland werden verstoord.