Winning Portugese lithium voor stekkerauto’s stap dichterbij

De ontginning van lithium voor stekkerauto’s en andere elektrische toepassingen in Portugal is een stap dichterbij gekomen. Het Britse mijnbouwbedrijf Savannah Resources heeft een positief oordeel gekregen van een Portugese toezichthouder over de verwachte impact op het milieu van een lithium-mijn in het noorden van Portugal. Het bedrijf spreekt van “een belangrijke mijlpaal” voor het project in de streek Barroso.

Savannah, waarvan de aandelen bijna 18 procent omhoogschoten in Londen, verwacht dat het nog negen tot twaalf maanden zal duren voordat de definitieve milieuvergunning binnen is voor het ontginnen van het gebied.

Naar verwachting groeit de vraag naar lithium de komende jaren explosief omdat dit een belangrijke grondstof is voor de accu’s van elektrische auto’s. De Europese Commissie presenteerde eerder dit jaar plannen om voor dit soort grondstoffen minder afhankelijk te worden van China, waarbij de lithiumvoorraden in de Portugese bodem kunnen helpen.

De milieutoezichthouder APA laat weten dat Savannah moet voldoen aan verschillende voorwaarden om daadwerkelijk lithium mogen te halen uit de open mijn. Zo mag het bedrijf geen water gebruiken uit een nabijgelegen rivier en moet Savannah de lokale inwoners compenseren voor de “socio-economische” schade die ze lijden. Dat zal onder andere gebeuren via betalingen aan de gemeente waar de mijn ligt.

Portugal is de grootste producent van lithium van Europa, maar het gaat vooralsnog bijna altijd naar aardewerkbedrijven. Voor elektrische auto’s is een hoogwaardige vorm van lithium nodig, waar mijnbouwbedrijven nu pas naar beginnen te zoeken in Portugal.

Maar tegen die projecten bestaat veel verzet van milieugroeperingen en lokale actiegroepen. Zo is Barroso rijk aan lithium, maar de streek is ook aangemerkt als werelderfgoed voor zijn landbouw. Actievoerders eisen onder andere strengere regels voor Portugese mijnbouwactiviteiten en eisen meer transparantie.