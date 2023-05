FNV: ook staking bij verffabriek PPG in Uithoorn

Personeel van verffabrikant PPG in Uithoorn legt vanaf woensdagochtend om 06.00 uur het werk neer voor minstens drie dagen. Dat meldt vakbond FNV. Daarmee breiden de stakingen bij het bedrijf verder uit, want er wordt ook gestaakt bij PPG in Tiel. Daar begon dinsdag een vierdaagse staking.

Er waren eerder ook al acties bij PPG in Tiel, Uithoorn, net als in Amsterdam, Den Bosch en Hoogeveen. FNV eist een loonsverhoging van 14,3 procent voor de in totaal 1100 medewerkers in Nederland van PPG, dat verfmerken als Histor en Sigma heeft.

Ook wil de bond dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels, de zogeheten automatische prijscompensatie. Volgens FNV behelst het huidige bod van de verfproducent een salarisverhoging van 7 procent. “Dat is veel te weinig. Daar kunnen mensen hun boodschappen en rekeningen niet van betalen”, aldus FNV-bestuurder Erik de Vries.

De Vries stelt dat in het het hele land de mensen in de verffabrieken aangeven dat ze willen doorstaken tot de directie “eindelijk een goede loonsverhoging wil geven”. PPG behoort tot de grootste verfbedrijven ter wereld. Het Amerikaanse moederconcern PPG Industries was in 2022 goed voor een omzet van 17,7 miljard dollar.

Een woordvoerder van PPG gaf voor het weekend nog aan dat het bedrijf een “billijk en redelijk” beloningsvoorstel heeft gedaan. Het bedrijf had de vakbond donderdag uitgenodigd om een ​​verbeterd bod te bespreken, maar die uitnodiging werd afgewezen, aldus PPG.