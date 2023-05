CBS: omzet zakelijke dienstverlening fors hoger door prijzen

De omzet in de zakelijke dienstverlening is in het eerste kwartaal met bijna 15 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die omzetgroei komt voor een groot deel door hogere prijzen. Inmiddels stijgt de omzet in die sector al twee jaar op rij met dubbele cijfers, aldus het CBS.

Met name in de reisbranche was een flinke omzetstijging (plus 46 procent) te zien. In de eerste weken van vorig jaar had de reisbranche nog last van de coronamaatregelen. Maar de pandemie is voorbij en mensen gaan weer volop op reis en de prijzen voor vakanties zijn hard gestegen. Ook in de beveiliging was er een duidelijke omzetgroei (plus 33 procent), geholpen door de toenemende vraag naar beveiligers en hogere prijzen.

Ook in andere sectoren zoals IT-dienstverlening, de uitzendbranche, schoonmaak, rechtskundige diensten en ingenieursbureaus waren hogere omzetten te zien. Alleen voor architectenbureaus daalde de omzet, met 0,5 procent.

Het CBS stelt verder dat het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners is gestegen. Wel ziet een groot deel van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor de activiteiten.