Acceptgiro na 46 jaar dienst niet meer in gebruik

De acceptgiro is sinds deze donderdag niet meer in gebruik, na 46 jaar dienst te hebben gedaan. Betaaldienstverlener Currence kondigde in november 2021 al het afscheid van de acceptgiro aan. Currence stelde toen dat het aantal gebruikte acceptgiro’s te laag is geworden om de betaalmethode nog langer te ondersteunen, terwijl de kosten te hoog zijn.

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd, eerst als ponskaart voor computers en midden jaren tachtig als een blauwe kaart die door klanten kon worden ingevuld en daarna door de computer kon worden gelezen. In 2002 werd het gele model voor euro’s geaccepteerd en dat werd in 2014 aangepast voor het gebruiken van IBAN-rekeningnummers. Op het hoogtepunt in het midden van de jaren negentig werden er wel 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt. Inmiddels verdwijnen de meeste acceptgiro’s in de papierbak nadat de betaling via internet of mobiel bankieren is gedaan.

Een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland zei dat woensdag de laatste dag was dat nog gebruikgemaakt kon worden van de acceptgiro. Nu worden ze niet meer verwerkt door banken. Consumenten worden nu echter niet gedwongen om online of mobiel te bankieren. De acceptgiro is namelijk niet hetzelfde als een papieren overschrijvingsformulier. Dat laatste blijft wel bestaan. Wie liever door het invullen van een formulier betaalt, kan die aanvragen bij de bank.

Vooral ouderen maakten nog vaak gebruik van acceptgiro’s. Seniorenorganisatie ANBO heeft gezegd begrip te hebben voor het besluit om ermee te stoppen en dat de achterban is voorbereid op de overstap.

Goede doelen zijn per 1 april al gestopt met het versturen van acceptgiro’s. Ze hebben een alternatief ontwikkeld genaamd Mijn Eenmalige Gift. Dat werkt bijna vergelijkbaar als de oude acceptgiro. Het verschil is dat een donateur het papiertje niet terugstuurt naar de bank, maar direct naar het goede doel zelf. “Een mooi initiatief”, aldus de Betaalvereniging Nederland.