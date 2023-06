Strukton: schorsing Sanderink geeft broodnodige duidelijkheid

Bouwbedrijf Strukton is blij met de duidelijkheid over de positie van de geschorste topman Gerard Sanderink, die door de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam voor onbepaalde tijd is geschorst als bestuurder van het bedrijf. De raad van commissarissen van Strukton en holdingbedrijf Oranjewoud had daar om gevraagd omdat Sanderink de toekomst van de ondernemingen in gevaar zou brengen. Hij sleepte zijn bedrijven mee in privéruzies en complottheorieën, gaven de commissarissen aan.

“Dit geeft ons de gevraagde duidelijkheid en dat is belangrijk voor Strukton, onze medewerkers en andere stakeholders. We kunnen nu doorgaan met het nemen van maatregelen om problemen uit het verleden op te lossen”, geeft een woordvoerster aan. Ze zegt ook dat Strukton nu verder kan met het “verruimen van de kapitaalpositie”.

Ze doelt onder andere op het verbeteren van de relaties met belangrijke klanten, zoals spoorbeheerder ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf en het RIVM. De verhoudingen met die organisaties kwam onder druk te staan door het optreden van Sanderink, gaf de raad van commissarissen van Strukton en holdingbedrijf Oranjewoud vorige week aan. Ook voor banken, die het bedrijf van krediet voorzien voor bouwwerkzaamheden, was het belangrijk dat Sanderink niet terug zou keren.

De ondernemingskamer besliste ook dat Sanderink de zeggenschap over vrijwel al zijn aandelen in Oranjewoud verliest. Zo kan hij zich als eigenaar van dat bedrijf en Strukton ook niet meer kan bemoeien met bestuurszaken.

De uitspraak komt net op tijd voor Strukton en Oranjewoud. Vrijdag staat een gesprek gepland met banken, die toestemming moeten geven voor een lening aan de bedrijven door een andere onderneming uit de Oranjewoud-groep. Banken wilden vooraf graag de zekerheid dat Sanderink niet opnieuw de leiding zou kunnen pakken.

Strukton leed in 2020, het laatste jaar waarover jaarcijfers beschikbaar zijn, een verlies van bijna 200 miljoen euro. Dat was voor een groot deel het gevolg van een afschrijving op een project in Saudi-Arabië. Door juridische problemen besloot Strukton zich versneld terug te trekken uit dit project. Later werd bekend dat Sanderink samen met oud-directieleden van het bouwbedrijf verdacht worden van omkoping in Saudi-Arabië.