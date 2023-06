Warenhuis Macy’s onderuit op Wall Street na winstalarm

Macy’s behoorde donderdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De warenhuisketen, die ook eigenaar is van de luxe warenhuizen Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Het winkelbedrijf verlaagde echter zijn omzet- en winstverwachting voor het hele jaar. Dat komt doordat consumenten steeds voorzichtiger zijn geworden door de hoge inflatie. Het aandeel werd haast 5 procent lager gezet.

Branchegenoot Nordstrom won daarentegen 6,7 procent. De warenhuisketen zag de verkopen afnemen in het afgelopen kwartaal, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Elders in de retailsector werd Chewy ruim 22 procent meer waard, na goed ontvangen resultaten van de onlineverkoper van dierenvoeding.

Beleggers reageerden daarnaast op de goedkeuring van de deal over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De deal moet nu nog naar de Senaat voor goedkeuring, waar de Democraten de meerderheid hebben.

Ook werd gereageerd op nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in mei met 278.000 banen is toegenomen. Dat was veel beter dan verwacht. De wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering namen iets toe.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 32.809 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel gelijk op 4180 punten. De Nasdaq steeg een fractie tot 12.939 punten. De techgraadmeter won in de afgelopen maand bijna 6 procent dankzij de sterke opmars van de tech- en chipbedrijven die profiteerden van het optimisme over toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI).

AI-bedrijf C3.ai, dat dit jaar al fors in waarde is gestegen vanwege de AI-rage, ging donderdag echter een kleine 23 procent omlaag. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen.

Salesforce zakte 4,7 procent. De maker van zakelijke software verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De kosten van het bedrijf liepen echter harder op dan beleggers en analisten hadden verwacht.

De euro was 1,0719 dollar waard, tegen 1,0665 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 68,16 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder, op 72,50 dollar per vat.