Focus beleggers op olie en Apple na langverwachte schuldendeal

Beleggers zullen deze week hopen dat het optimisme op de wereldwijde beurzen van voor het weekend nog even doorzet. De afgelopen tijd heerste er veel onzekerheid vanwege het uitblijven van een deal voor het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. Maar zaterdag zette de president Joe Biden de langverwachte handtekening onder de overeenkomst. Daarmee zijn de betalingsproblemen voor de federale overheid van de Verenigde Staten definitief afgewend.

Beleggers kijken deze week verder uit naar de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC, die wordt georganiseerd door Apple. Volgens geruchten komt het techconcern met een eigen virtualrealitybril (VR), een tool waar Apple zich tot nu toe niet aan heeft gewaagd. De bril zou het belangrijkste nieuwe Apple-product worden sinds de Apple Watch in 2014.

Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de olieprijzen. Dit weekend kwam oliekartel OPEC+, bestaande uit grote olieproducerende landen zoals Saudi-Arabiƫ en Rusland, bijeen in Wenen. Daar werd gesproken over het al dan niet verlagen van de olieproductie, om zo de schommelende olieprijzen te bedwingen. In aanloop naar het overleg gingen de olieprijzen vrijdag nog omhoog. Het beleid van de OPEC+ heeft ook invloed op de prijzen aan de pomp.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM houdt woensdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. KLM raakte vorige week nog in opspraak na een rapport van een onafhankelijk toezichthouder. Hij concludeerde dat de luchtvaartmaatschappij de voorwaarden voor staatssteun tijdens de coronacrisis heeft geschonden. Die steun is wel weer terugbetaald, maar verschillende Tweede Kamerfracties willen weten in hoeverre er desondanks vervolgstappen mogelijk zijn. Zo werd in het debat over de staatsdeelnemingen herhaaldelijk de vraag gesteld of de overheid KLM in de toekomst nog wel steun zou kunnen bieden als er weer een crisis zou uitbreken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert daarnaast verschillende macro-economische cijfers, waaronder dinsdag de inflatie in Nederland voor de maand mei. Eerder presenteerde het statistiekbureau al een snelle eerste raming. Het tempo waarin de prijzen stijgen bleek met 6,1 procent op jaarbasis weer wat toegenomen ten opzichte van een maand eerder, toen de inflatie 5,2 procent bedroeg. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in april.