OPEC+ verlaagt olieproductie om prijs te stutten

Het oliekartel OPEC+ wil volgend jaar ongeveer 40 miljoen vaten (van 159 liter per stuk) per dag produceren. Volgens het Russische persbureau Tass betekent dit een verlaging van het totale productievolume van de groep olieproducerende landen en bondgenoten als Rusland met 1,39 miljoen vaten per dag.

Het besluit werd zondag in Wenen genomen door de alliantie van 23 landen. Er gingen uren van zware onderhandelingen aan vooraf. In de aanloop had vooral Saoedi-Arabiƫ de speculaties aangewakkerd dat er een verdere productielimiet zou komen. Rusland, aan de andere kant, had aangegeven dat er geen behoefte was aan extra actie. In april was al besloten om de productie tot het einde van het jaar met 1,66 miljoen vaten per dag te verlagen om de olieprijs te stutten.

Afgezien van een korte stijging in april daalt de olieprijs al ongeveer een jaar. Halverwege 2022 kostte een vat OPEC-olie ongeveer 115 dollar, nu ligt de prijs rond de 75 dollar. De alliantie had al in oktober 2022 op deze ontwikkeling gereageerd en de productie met twee miljoen vaten per dag verlaagd. Het OPEC-kartel heeft een wereldwijd marktaandeel van ongeveer 40 procent.

De jongste vergadering van de OPEC+ begon later dan gepland omdat de partijen meer tijd wilden uittrekken voor gesprekken onderling. Vooral Afrikaanse OPEC-leden waren kritisch. Op hen werd druk uitgeoefend om de ruimte op te geven die zij nog hebben als het gaat om de hoeveelheid olie die zij mogen produceren. Die ruimte zou dan toekomen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die graag meer olie willen produceren. Maar verscheidene Afrikaanse landen zijn juist op zoek naar investeringen om de productie de komende jaren verder op te voeren. En een verlaging van het productiequotum zou de landen juist minder aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders.

De olieprijzen staan onder druk door het tegenvallende economische herstel in China na het loslaten van de coronabeperkingen door het land en de onzekerheid over de wereldeconomie en renteverhogingen van centrale banken.

Het beleid van de OPEC+ heeft ook invloed op de prijzen aan de pomp. In april steeg de adviesprijs voor 1 liter Euro95 na het productiebesluit van het oliekartel weer tot net boven de 2 euro. Nu staat die adviesprijs op 1,962 euro. Voor diesel is dat 1,642 euro per liter. Pompstationhouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliebedrijven. Automobilisten betalen die prijzen doorgaans alleen langs de snelweg, elders liggen de prijzen vaak lager.