Analisten: opsplitsen moederbedrijf Thuisbezorgd.nl dringend nodig

Een opsplitsing van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is “dringend nodig” en zou de koers van het aandeel een flinke impuls kunnen geven. Dat schrijven analisten van de Amerikaanse zakenbank Citi in een rapport over het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

De kenners wijzen op lastige marktomstandigheden en stellen dat consumenten minder gaan uitgeven aan maaltijdbezorging. Ook is het marktaandeel van Just Eat Takeaway in de meeste van zijn belangrijkste markten de afgelopen drie jaar ingezakt, aldus Citi. Dat maakt strategische actie “rationeel en urgent”, stelt de bank.

Citi roept Just Eat Takeaway op de Amerikaanse dochter Grubhub te verkopen. De opbrengst zou dan deels in contanten kunnen worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Er is al vaker opgeroepen tot een verkoop van Grubhub nadat de overname van dat bedrijf niet goed uitpakte. Just Eat Takeaway zou al langere tijd zoeken naar een koper voor het onderdeel.

Ook vindt Citi dat Just Eat Takeaway zijn activiteiten in Zuid-Europa en Australiƫ van de hand zou moeten doen. Al met al kunnen de stappen volgens de kenners 12 euro per aandeel aan de beurswaardering toevoegen. Dat zou neerkomen op bijna een verdubbeling van de koers. Citi heeft een koopadvies voor het bedrijf.

Het aandeel Just Eat Takeaway op de beurs in Amsterdam stond maandag tegen het einde van de ochtend op een plus van 1,9 procent op 14,16 euro. In 2020 piekte het aandeel nog op meer dan 100 euro omdat toen vanwege corona en de lockdowns er veel vraag was naar thuisbezorging.