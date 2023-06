De Hypotheker: hypotheekrente voor langere duur zakt dit jaar nog

De rentes op hypotheken van langere duur gaan nog dit jaar zakken. Dat verwacht adviseur De Hypotheker althans. Het idee is dat door de aanhoudende renteverhogingen van instituten zoals de Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie en economische groei afzwakken, waardoor ook de rentes tegen het einde van het jaar weer omlaag kunnen.

Sinds begin dit jaar stijgt de hypotheekrente al niet meer echt verder. De kosten voor leningen met een vaste rente voor tien en dertig jaar zijn in de eerste vijf maanden nagenoeg gelijkgebleven. Alleen de variabele rente ging nog omhoog. Vorig jaar stond juist in het teken van snelle stijgingen van de hypotheekrente.

De variabele rente en ook de vaste rente voor een periode van vijf jaar zijn nu hoger dan die voor langlopende leningen. Een lening voor een kortere tijd vastzetten is normaal goedkoper omdat dit minder zekerheid oplevert. Nu zijn de zaken omgedraaid, omdat de verwachting is dat de rente snel weer zal dalen.

De Hypotheker verwacht dat de ECB nog even doorgaat met zijn renteverhogingen, maar dat deze in juli een piek bereiken. Rentes voor leningen van kortere duur zullen volgens de hypotheekadviseur in hetzelfde tempo meestijgen, maar die voor de langere termijn zullen gaan dalen. “In combinatie met de dalende huizenprijzen worden de mogelijkheden voor huizenkopers hierdoor groter”, stelt commercieel directeur Menno Luiten.