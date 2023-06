Boete van 400.000 euro voor gokbedrijf Bingoal

Aanbieder van sportweddenschappen Bingoal heeft een boete van 400.000 euro gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Volgens de toezichthouder heeft de onderneming, ook bekend als de naamgever van het Bingoal-stadion van voetbalclub ADO Den Haag, zich in reclame-uitingen gericht op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, en dat is verboden.

De Kansspelautoriteit dook in de kwestie naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Kassa. Vervolgens bleek uit onderzoek dat Bingoal tussen oktober 2021 en maart 2022 veel e-mails met reclameberichten heeft gestuurd naar bij het bedrijf geregistreerde jongvolwassenen. Zo werd het aanbod van Bingoal aangeprezen en werd gewezen op bonussen.

Dit mag niet omdat jongvolwassenen volgens de toezichthouder een kwetsbare doelgroep zijn. De hersenen van jongeren zijn namelijk nog in ontwikkeling, legt de Kansspelautoriteit uit. Daardoor zijn ze extra vatbaar voor een gokverslaving.

Bingoal is het niet met de boete eens en heeft bezwaar aangetekend. De onderneming betwist onder meer dat zijn e-mails specifiek gericht waren op jongvolwassenen. Ook vindt het bedrijf dat de Kansspelautoriteit de markt had moeten wijzen op de manier waarop de wet op dit vlak moet worden geïnterpreteerd.

Bingoal is niet het eerste bedrijf dat door de toezichthouder wordt bestraft in verband met het onderzoek. Eerder kregen TOTO, Hillside, JOI Gaming en Betent al boetes van 400.000 euro opgelegd. Dat de bekendmaking van de boete bij Bingoal wat langer heeft geduurd, heeft ermee te maken dat Bingoal zich tegen de publicatie verzette. Uiteindelijk is toch tot openbaarmaking besloten.