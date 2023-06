Krant: grote banken VS moeten hogere buffers gaan aanhouden

Grote Amerikaanse banken zullen waarschijnlijk hun buffers om tegenslagen op te vangen moeten verhogen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street op basis van anonieme bronnen. Na het omvallen van een aantal kleinere regionale banken eerder dit jaar zullen de kapitaaleisen van de grootbanken met gemiddeld 20 procent worden opgevoerd door de aankomende strengere regelgeving, aldus de bronnen.

De nieuwe regels zouden volgens de krant al deze maand kunnen worden aangekondigd. De specifieke bufferverhoging van elke bank afzonderlijk hangt daarbij af van de activiteiten van bank. Hoe risicovoller die zijn hoe meer geld een bank apart moet houden.

In de nasleep van de financiƫle crisis van 2008 werden wereldwijd de kapitaaleisen van banken flink opgeschroefd om een herhaling te voorkomen. In de afgelopen jaren werden deze regels onder oud-president Donald Trump echter versoepeld voor de kleinere banken in de Verenigde Staten.

In maart ontstond veel onrust in de Amerikaanse bankensector na het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Dat kwam doordat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden bij deze banken. Ook First Republic kampte met hetzelfde probleem en viel om. First Republic werd vervolgens gekocht door JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS. De roep om strengere regelgeving nam daardoor weer toe.

Michael Barr, de vicevoorzitter voor toezicht van de Federal Reserve, zei eerder al dat Amerikaanse functionarissen de kapitaaleisen van de banken zullen herzien en deze meer in lijn zullen brengen met de eisen van Bazel III, de internationale normen voor de kapitaaleisen van banken. Barr liet daarbij doorschemeren ook een voorstander te zijn van strengere regels voor de Amerikaanse grootbanken als Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo.