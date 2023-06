Kleine winst voor AEX, Viaplay keldert na waarschuwing

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan na de stevige winsten van vrijdag. Nu het gevaar voor wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken, wordt op de beursvloeren vooral uitgekeken naar de rentebesluiten van de Amerikaanse en Europese centrale banken later deze maand.

In Stockholm beleefde Viaplay een zeer slechte dag. Het Zweedse streamingplatform, dat in Nederland onder meer de Formule 1-races van Max Verstappen uitzendt, raakte dik 60 procent van zijn beurswaarde kwijt. Het bedrijf verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de snelle verslechtering van de tv- en radioreclamemarkten en trok zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn in. Ook stapt topman Anders Jensen per direct op. Hij wordt opgevolgd door Jorgen Madsen Lindemann.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 766,55 punten. De MidKap, die vrijdag al dik 2 procent wist te stijgen, klom 0,6 procent tot 931,58 punten. De DAX in Frankfurt daalde een fractie en de beurs in Parijs verloor 0,2 procent. Londen won 0,5 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,5 procent. Platenlabel UMG sloot de rij met een min van 0,7 procent, Chipbedrijf ASMI verloor 0,4 procent na een adviesverlaging door Degroof Petercam.

Ook olie- en gasconcern Shell (plus 0,5 procent) stond in de belangstelling na het besluit van Saudi-Arabië om de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen om de olieprijs te stutten. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten willen daarnaast volgend jaar minder olie gaan produceren. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg daardoor 1,9 procent tot 73,06 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 77,46 dollar per vat.

In de MidKap klom maaltijdbezorger Just Eat Takeaway 1,5 procent ondanks een forse verlaging van het koersdoel door Citi. Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank moet het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zich “dringend” opsplitsen om de aandelenkoers een flinke impuls te geven. Citi roept het concern op de Amerikaanse dochter Grubhub snel te verkopen en zijn activiteiten in Zuid-Europa en Australië van de hand te doen.

Alfen was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 1,4 procent. Analisten van Berenberg schroefden hun koersdoel voor de laadpalenmaker flink terug.

De euro was 1,0691 dollar waard, tegen 1,0720 dollar op vrijdag.