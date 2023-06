Voor het eerst meer energie uit zonnepanelen dan uit biomassa

In mei is voor het eerst meer energie geproduceerd door zonnepanelen dan uit biomassa. Dat was in Nederland nog nooit gebeurd, meldt energieopwek.nl, dat de duurzame energieproductie continu volgt. Van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die de afgelopen maand werd opgewekt, kwam 39 procent van zonnepanelen.

Mede door de groeiende hoeveelheid zonnestroom telde de afgelopen maand in totaal 50 uren met negatieve stroomprijzen. Afnemers krijgen dan betaald om stroom te gebruiken.

Negatieve prijzen komen de laatste tijd vaker voor op piekmomenten, wanneer het bijvoorbeeld hard waait en de zon volop schijnt. Dan wordt met windmolens en zonnepanelen zo veel stroom opgewekt, dat sprake is van overproductie. Mensen en bedrijven met een vast energiecontract merken overigens niets van de sterke schommelingen in de dagelijkse stroomhandel.

Onder de noemer ‘energie’ vallen warmte, elektriciteit en het energieverbruik voor transport. Met name de duurzame stroomproductie groeit rap door: in mei kwam volgens het maandelijkse rapport van energieopwek.nl 57 procent van alle opgewekte stroom uit hernieuwbare bronnen. In mei 2021 was dat 44 procent.

Op jaarbasis is biomassa wel nog steeds de voornaamste hernieuwbare energiebron. Over de mate van duurzaamheid van biomassa lopen de inzichten sterk uiteen. In mei stond biomassa van alle hernieuwbare bronnen op de tweede plaats, daarna komen windmolens.