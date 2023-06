Lagarde: inflatie nog steeds te hoog, meer renteverhogingen nodig

Consumenten en bedrijven hoeven voorlopig nog niet te verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) stopt met het verhogen van de rente. Volgens president Christine Lagarde zijn er nog geen tekenen dat de hoge inflatie, zoals het duurder worden van voedsel, zijn piek heeft bereikt. Dat is wel nodig voordat de ECB gaat stoppen met zijn maatregelen om de inflatie in te dammen.

Lagarde zegt nog steeds te mikken op een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. “Op dat niveau zullen we het zolang als nodig is proberen te houden”, aldus de Fran├žaise tijdens een vergadering in Brussel. De inflatie is nog altijd een veelvoud daarvan. De ECB-president heeft daarmee de laatste twijfel weggenomen: volgende week donderdag bij de volgende rentevergadering volgt een nieuwe rentestap.

Joachim Nagel, president van de centrale bank van Duitsland, voegde daaraan toe dat het allerminst zeker is dat de ECB na juli stopt met het verhogen van de rente. Daarop leek Klaas Knot, zijn collega van De Nederlandsche Bank (DNB), vorige maand op te zinspelen. “In mijn optiek is het nog helemaal niet zeker dat de inflatie deze zomer piekt. Er zijn nog meerdere rentestappen nodig”, zei Nagel.

De centrale bank probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt en de economie afremt. Knot stelt dat het grootste deel van de impact op de inflatie van die monetaire stappen nog zichtbaar moet worden.