Streamingdienst Viaplay keldert na winstalarm, UMG daalt mee

De Zweedse videostreamingdienst Viaplay is maandag keihard gekelderd op de beurs in Stockholm. De dienst, in Nederland vooral bekend als de plek waar de Formule 1-races van Max Verstappen en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League te zien zijn, verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar en trok de prognoses voor de langere termijn in. Ook stapte de topman op.

Viaplay wijst op de ‘verslechterde marktomstandigheden’. Zo gaven bedrijven minder uit aan tv- en radioreclames, met name in ScandinaviĆ«. Maar ook geven consumenten en bedrijven minder uit aan streamingabonnementen, zeker nu de kosten voor het levensonderhoud zo hard stijgen. Tegelijkertijd verhoogde Viaplay ook de prijzen, wat de dienst ook minder aantrekkelijk maakt. Viaplay werd 62,5 procent lager gezet.

Ook andere bedrijven die streamingdiensten aanbieden of daarvan afhankelijk zijn, werden lager gezet. Zo ging mediabedrijf RTL Group in Luxemburg 1,8 procent omlaag en daalde muzieklabel Universal Music Group (UMG) in Amsterdam 1,9 procent. Daarmee was dat bedrijf de grootste daler in de AEX-index.

Chemiebedrijf IMCD steeg 1 procent en stond daarmee bovenaan bij de hoofdfondsen. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 763,34 punten. De MidKap bleef vrijwel gelijk en sloot op een stand van 926,08 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1 procent in.

Shell verloor 0,4 procent en kon niet profiteren van de stijging van de olieprijzen. Die gingen maandag verder omhoog nadat Saudi-Arabiƫ tijdens de vergadering van oliekartel OPEC+ had besloten om de eigen olieproductie in juli vrijwillig met 1 miljoen vaten per dag te verlagen om de prijs te stutten. Het gehele oliekartel en zijn bondgenoten willen daarnaast volgend jaar minder olie gaan produceren. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 72,61 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 77,14 dollar per vat.

In de MidKap stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway in de kopgroep met een winst van 1,6 procent. In de VS is een overeenkomst met webwinkelbedrijf Amazon om abonnees van Amazon Prime ook gratis toegang te geven tot Grubhub+ met een jaar verlengd. Daardoor blijft die Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway in de aandacht bij een grote groep klanten.

De euro was 1,0715 dollar waard, tegen 1,0720 dollar op vrijdag.